في ديالى .. خلافات تنهي اعتصاماً على الرواتب

شفق نيوز/ تسببت خلافات بين محاضري ديالى بإنهاء الاعتصامات التي انطلقت امس الاثنين للمطالبة بزيادة رواتبهم.

ونقل محاضرون لوكالة شفق نيوز، إن خلافا نشب بين المحاضرين بسبب منعهم من دخول موظفي التربية وممارسة اعمالهم الى جانب منعهم من تنفيذ واجبات لنقل وتوزيع الرحلات والكتب المدرسية.

واكدوا ان الاعتصام انتهى بانسحاب فريق من المتظاهرين وبقاء مجموعة اخرى قرب تربية ديالى.

وتظاهر مئات المحاضرين أمس للمطالبة بشمولهم بقرار 315 وتعديل رواتبهم واطلاق درجات الحذف والاستحداث لتثبيتهم على الملاك الدائم.

وتحوي ديالى اكثر من 31 الف محاضرين موزعين في عموم الاقضية والنواحي فيما تعاقدت وزارة التربية مع المحاضرين في جميع المحافظات بعقد يمتد لمدة عام بدءا من العام 2021 وبراتب شهري يبلغ 250 الف دينار شهريا.