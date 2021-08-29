في ديالى ..خريجون يطالبون  بتعيينات تعويضية

شفق نيوز/ تظاهر المئات من الخريجيين العاطلين في ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بادراجهم بدل المحاضرين المستبعدين لاسباب ادارية.

ونقل مراسل شفق نيوز" ان الخريجين غير المحاضرين تظاهروا امام مبنى محافظة ديالى للمطالبهم بادراجهم بدل المحاضرين المستبعدين لضوابط ادارية تخص التقاطع الوظيفية والموانع القانونية والوظيفية الاخرى.

ودعوا الى اطلاق درجات الحذف والاستحداث وتعويض الدرجات الشاغرة للحد من مشاكل البطالة وانعدام التعيينات وتردي الوضع المعيشي.

يذكر ان محافظة ديالى باشرت بتوزيع رواتب المحاضرين في مناطق محددة وبشكل تدريجي وفقا للاجراءات المالية والمصرفية.