سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ديالى.. توقف 68 معملا لانتاج الطابوق بسبب الازمة المادية ونقص الوقود

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-22T14:52:02+0000
في ديالى.. توقف 68 معملا لانتاج الطابوق بسبب الازمة المادية ونقص الوقود

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، يوم الخميس، توقف 68 معمل لانتاج الطابوق بسبب الازمة المادية وقلة الوقود.

وقال رئيس مجلس بلدروز السابق شرقي ديالى مؤيد نوروز اوغلو لوكالة شفق نيوز؛ ان "68 معملا لانتاج الطابوق في بلدروز توقفت جراء الازمة المالية الخانقة وقلة امدادات الوقود، الى جانب عدم وجود طرق خارجية في بلدروز لنقل الإنتاج وتسويقه عبر المنافذ الخارجية الى المحافظات الاخرى".

وكشف وغلو عن "وجود عمليات بيع وتهريب للوقود (النفط الأسود) كانت تمارسها بعض المعامل، ما دفع الحكومة المحلية الى حصر صلاحيات توزيع الوقود بيد المحافظ".

وطالب اوغلو الجهات المعنية بدعم معامل الطابوق وديمومة تشغيلها بما يسهم في امتصاص جانب كبير من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة التي تعاني انعدام فرص العمل الى جانب المردودات الايجابية على اقتصاد القضاء والمحافظة بشكل عام.

وأشار اوغلو إلى أن "الاقبال على على الطابوق المستورد والطابوق الحديث ذات الجودة العالية انعكس سلبا على المنتوج المحلي في ديالى"، مشيرا الى ان "معامل انتاج الطابوق شمال غربي بغداد والحدودية مع ديالى مازالت تحافظ على انتاجية الطابوق وتسويقه الى ديالى ومحافظات عدة بسبب توفر مقومات الإنتاج والمواصفات الجيدة للمنتج في تلك المعامل".

ويؤكد مسؤولو ديالى ان 120 معمل طابوق اهلياً توقفت عن العمل في ديالى خلال الأعوام السابقة نقص الوقود (النفط الأسود) وعدم الجدوى الاقتصادية فضلا عن عدم وجود معامل للتكرير في ديالى اضافة الى الاستيراد العشوائي للطابوق من بعض دول الجوار، الأمر الذي تسبب بعزوف اصحاب المعامل على ممارسة مهنهم.

related

عودة 451 أسرة نازحة الى شمال شرقي ديالى

Date: 2020-08-11 14:23:50
عودة 451 أسرة نازحة الى شمال شرقي ديالى

ديالى تمدد اغلاق طريق يربطها بإقليم كوردستان

Date: 2020-07-01 16:30:12
ديالى تمدد اغلاق طريق يربطها بإقليم كوردستان

لليوم الثاني تواليا.. المحاضرون بالمجان يواصلون اعتصامهم في ديالى

Date: 2021-04-05 06:51:49
لليوم الثاني تواليا.. المحاضرون بالمجان يواصلون اعتصامهم في ديالى

ديالى تقلل من مخاطر تصاعد الاصابات بكورونا وتعدها "موجة عالمية"

Date: 2020-08-03 12:01:20
ديالى تقلل من مخاطر تصاعد الاصابات بكورونا وتعدها "موجة عالمية"

وفاة عضو اتحاد ادباء ديالى نتيجة مضاعفات مرضية

Date: 2021-04-11 06:38:23
وفاة عضو اتحاد ادباء ديالى نتيجة مضاعفات مرضية

تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

Date: 2020-06-17 21:25:44
تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

تسجيل 30 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة شفاء بـ3 محافظات عراقية

Date: 2020-06-04 10:17:58
تسجيل 30 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة شفاء بـ3 محافظات عراقية

ضبط أكثر من 4300 معاملة مزورة لإصدار جنسيات عراقية لأجانب

Date: 2021-01-14 09:51:59
ضبط أكثر من 4300 معاملة مزورة لإصدار جنسيات عراقية لأجانب