في ديالى.. توقف 68 معملا لانتاج الطابوق بسبب الازمة المادية ونقص الوقود

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، يوم الخميس، توقف 68 معمل لانتاج الطابوق بسبب الازمة المادية وقلة الوقود.

وقال رئيس مجلس بلدروز السابق شرقي ديالى مؤيد نوروز اوغلو لوكالة شفق نيوز؛ ان "68 معملا لانتاج الطابوق في بلدروز توقفت جراء الازمة المالية الخانقة وقلة امدادات الوقود، الى جانب عدم وجود طرق خارجية في بلدروز لنقل الإنتاج وتسويقه عبر المنافذ الخارجية الى المحافظات الاخرى".

وكشف وغلو عن "وجود عمليات بيع وتهريب للوقود (النفط الأسود) كانت تمارسها بعض المعامل، ما دفع الحكومة المحلية الى حصر صلاحيات توزيع الوقود بيد المحافظ".

وطالب اوغلو الجهات المعنية بدعم معامل الطابوق وديمومة تشغيلها بما يسهم في امتصاص جانب كبير من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة التي تعاني انعدام فرص العمل الى جانب المردودات الايجابية على اقتصاد القضاء والمحافظة بشكل عام.

وأشار اوغلو إلى أن "الاقبال على على الطابوق المستورد والطابوق الحديث ذات الجودة العالية انعكس سلبا على المنتوج المحلي في ديالى"، مشيرا الى ان "معامل انتاج الطابوق شمال غربي بغداد والحدودية مع ديالى مازالت تحافظ على انتاجية الطابوق وتسويقه الى ديالى ومحافظات عدة بسبب توفر مقومات الإنتاج والمواصفات الجيدة للمنتج في تلك المعامل".

ويؤكد مسؤولو ديالى ان 120 معمل طابوق اهلياً توقفت عن العمل في ديالى خلال الأعوام السابقة نقص الوقود (النفط الأسود) وعدم الجدوى الاقتصادية فضلا عن عدم وجود معامل للتكرير في ديالى اضافة الى الاستيراد العشوائي للطابوق من بعض دول الجوار، الأمر الذي تسبب بعزوف اصحاب المعامل على ممارسة مهنهم.