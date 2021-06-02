في ديالى.. تهديد بالتصعيد بسبب نقل مدير بلدية (فيديو وصور)

شفق نيوز/ رفضت ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى، يوم الأربعاء، قرار نقل مدير بلديتها، وهددوا بتظاهرات لا يمكن "احتواؤها".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أحزابا سياسية ومؤسسات دينية واكاديمية، عبرت عن رفضها لقرار نقل مدير بلدية قره تبه المهندس محمد كريم عبد الرحمن، الى ناحية جبارة وابعاد التدخلات السياسية والمصالح الانتخابية عن المصالح الخدمية للمواطن.

وناشدوا محافظ ديالى مثنى التميمي بالتدخل وابقاء مدير بلدية الناحية في منصبه لـ"كفاءته ومهنيته الادارية في ادارة ملف البلدية في الناحية".

وهددوا بتنظيم تظاهرات واعتصامات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خدمة لمصالح أبناء قره تبه.