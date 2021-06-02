سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ديالى.. تهديد بالتصعيد بسبب نقل مدير بلدية (فيديو وصور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-02T16:13:35+0000
في ديالى.. تهديد بالتصعيد بسبب نقل مدير بلدية (فيديو وصور)

شفق نيوز/ رفضت ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى، يوم الأربعاء، قرار نقل مدير بلديتها، وهددوا بتظاهرات لا يمكن "احتواؤها".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أحزابا سياسية ومؤسسات دينية واكاديمية، عبرت عن رفضها لقرار نقل مدير بلدية قره تبه المهندس محمد كريم عبد الرحمن، الى ناحية جبارة وابعاد التدخلات السياسية والمصالح الانتخابية عن المصالح الخدمية للمواطن.

وناشدوا محافظ ديالى مثنى التميمي بالتدخل وابقاء مدير بلدية الناحية في منصبه لـ"كفاءته ومهنيته الادارية في ادارة ملف البلدية في الناحية".

وهددوا بتنظيم تظاهرات واعتصامات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خدمة لمصالح أبناء قره تبه.

related

حالتا وفاة و77 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

Date: 2020-06-26 19:50:33
حالتا وفاة و77 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

اصابة ضابط شرطة برتبة عميد بفايروس كورونا في ديالى

Date: 2020-05-27 14:43:20
اصابة ضابط شرطة برتبة عميد بفايروس كورونا في ديالى

رقم غير مسبوق.. 310 إصابات جديدة بكورونا في ديالى

Date: 2020-10-17 13:26:57
رقم غير مسبوق.. 310 إصابات جديدة بكورونا في ديالى

هل اغلقت ديالى الاماكن العامة على خلفية تفجيرات بغداد؟

Date: 2021-01-23 10:48:07
هل اغلقت ديالى الاماكن العامة على خلفية تفجيرات بغداد؟

الكهرباء تكشف عن استهداف أبراج طاقة أدت لتراجع ساعات التجهيز في بغداد

Date: 2021-05-31 09:43:30
الكهرباء تكشف عن استهداف أبراج طاقة أدت لتراجع ساعات التجهيز في بغداد

ديالى على أبواب أكبر معلَم فني في تاريخها

Date: 2020-12-03 15:37:58
ديالى على أبواب أكبر معلَم فني في تاريخها

كورونا ينهي حياة مسؤول محلي في ديالى

Date: 2021-03-16 14:42:40
كورونا ينهي حياة مسؤول محلي في ديالى

إعدام آلاف الدجاج لاحتواء بؤرتين لانفلونزا الطيور في ديالى

Date: 2021-04-19 16:56:38
إعدام آلاف الدجاج لاحتواء بؤرتين لانفلونزا الطيور في ديالى