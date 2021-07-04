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في ديالى.. تقليص الدوام ساعة واحدة وسقوط جرحى بنزاع على قطعة أرض

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-04T12:01:43+0000
في ديالى.. تقليص الدوام ساعة واحدة وسقوط جرحى بنزاع على قطعة أرض

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى، يوم الأحد، تقليص الدوام الرسمي لشهر تموز ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما أفاد مصدر امني إصابة 3 اشخاص بنزاع على قطعة أرض في بعقوبة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن محافظ ديالى مثنى التميمي اصدر قراراً بتقليص الدوام ساعة واحدة خلال شهر تموز الحالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وحدد البيان الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا الى الواحدة ظهرا في جميع الدوائر الحكومية.

وفي سياق منفصل؛ أفاد مصدر أمني باصابة 3 اشخاص بنزاع مسلح على قطعة أرض في مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان خلافا نشب بين مجموعة اشخاص حيال استثمار قطعة أرض في منطقة (خان اللوالوة) وسط بعقوبة تعود لدائرة الوقف الشيعي.

واضاف المصدر؛ ان قوة امنية حضرت لفض النزاع الذي لم تتضح حصيلته النهائية حتى الآن.

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