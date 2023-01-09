في ديالى .. تظاهرة لعقود البلديات وضبط شاحنات "سكراب ممنوع"

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي العقود في بلديات ديالى، اليوم الاثنين، للمطالبة بالتثبيت أسوة بالدوائر الأخرى، فيما ألقت قوات الأمن القبض على سائقي شاحنات تحمل "السكراب الممنوع".

وقال محمد الزيدي أحد موظفي عقود بلدية ديالى لوكالة شفق نيوز، "نطالب وزارة المالية ووزارة الإعمار والبلديات بالتثبيت على الملاك الدائم أسوة بالوزارات الأخرى، موضحا أن عقود البلديات هم الفئة الأكثر اجحافا، سيما وهي تقوم بواجبات تفوق الدوائر الأخرى إلا أن الحيف لازال قائما.

ودعا الزيدي، الحكومة المحلية والوزارات المعنية إلى حسم ملف تثبيت عقود البلد، عاداً إياه أبسط استحقاق وتثمين الجهود والمهام التي يقومون بها.

وفي شأن منفصل في ديالى أيضا أفاد مصدر أمني، بالقبض على سائقي شاحنات محملة بمواد "السكراب الممنوع"، أي الحديد المستهلك.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مفارز من شرطة ناحية هبهب، (12كم شمال غرب بعقوبة)، ضبطت، اليوم، خمس شاحنات محملة بالحديد المستهلك (السكراب الممنوع) كانت متوجهة إلى محافظات شمالية، مشيرا إلى مصادرتها وإحالة السائقين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.