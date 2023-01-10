في ديالى .. تظاهرة تندد بـ"مافيات ابتزاز" تستهدف مصالح السكان (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أصحاب المحال التجارية جنوب غرب بعقوبة، صباح اليوم الثلاثاء، تنديدا بممارسات مافيات تمارس الابتزاز المالي ضدهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز بالمحافظة، إن المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية بطرد ما أسموه مافيات ابتزاز تفرض الاتاوات على عشرات المحال التجارية التابعة لبلدية ناحية بني سعد 20 كم جنوب غرب بعقوبة.

واعتبر المتظاهرون ممارسات مافيات الابتزاز استهدافا وسلبا لقوت الأسر المحدودة الدخل التي تعتاش على المحال التجارية.

بدوره قال مدير ناحية بني سعد نجم السعدي، إن أحد المستثمرين دخل مزاد لاستئجار المحال التجارية التابعة للبلدية ما أثار غضب أصحاب المحال وإجبار المستثمر على الانسحاب دون اتخاذ أي خطوات تذكر.

وأكد السعدي لوكالة شفق نيوز، أن الأزمة انتهت بانسحاب المستثمر وعاد أصحاب المحال لممارسة مهنهم المعيشية.