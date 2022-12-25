في ديالى .. تظاهرات تطالب بتعيين قائد شرطة من أبناء المحافظة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المواطنين في ديالى، صباح اليوم الأحد، للمطالبة بتعيين قائد للشرطة من سكان المحافظة.

ونقل مراسل شفق نيوز، ان المتظاهرين طالبوا القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني باقالة قائد الشرطة الحالي اللواء علاء غريب الزبيدي وتعيين قائد للشرطة من ابناء ديالى اسوة بالمحافظات الاخرى.

واكدوا ان ديالى لا تخلوا من الكفاءات الامنية وهي الاقدر على ادارة المنظومة الامنية وانهاء الحوادث الارهابية المستمرة معتبرين تعيين قائد للشرطة من سكان المحافظة "انصاف الدماء وتضحيات الشهداء" بحسب المتظاهرين.

يذكر ان قائد شرطة ديالى الحالي اللواء علاء غريب الزبيدي تولى قيادة الشرطة قبل اسابيع عدة خلفا للواء عباس محمد حسين الجبوري الذي تولى المنصب لاكثر من عام.