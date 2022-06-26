في ديالى.. تجدد تظاهرات الخريجين للمطالبة بعقود تعيين

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين غير التربويين من الكليات والمعاهد المختلفة للمطالبة بشمولهم بعقود تعيين أسوة بمحاضري التربية.

وذكر مراسل شفق نيوز؛ ان العشرات من الخريجين تظاهروا أمام مبنى محافظة ديالى وقطعوا شارع الدوائر الرئيسي وسط بعقوبة للمطالبة بعقود تعيين وتخصيص درجات وظيفية.

ودعا المتظاهرون الى شمولهم بدرجات العقود التي خصصها مجلس النواب والبالغة 1000 درجة كأولوية ومن ثم شمولهم بعقود أخرى من فائض ارتفاع أسعار النفط والوفرة المالية.

وانتقد المتظاهرون تجاهل مطالبهم من قبل البرلمان والحكومة بالرغم من الضغوطات والاعتصامات المفتوحة التي نظموها مهددين بالتصعيد وتوسيع دائرة التظاهرات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وشهدت مدينة بعقوبة عدة تظاهرات للخريجيين غير التربويين خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن الأزمات المالية وانعدام التخصيصات والفائض الوظيفي حال دون تنفيذ مطالبهم.