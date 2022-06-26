سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ديالى.. تجدد تظاهرات الخريجين للمطالبة بعقود تعيين

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-26T07:20:31+0000
في ديالى.. تجدد تظاهرات الخريجين للمطالبة بعقود تعيين

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين غير التربويين من الكليات والمعاهد المختلفة للمطالبة بشمولهم بعقود تعيين أسوة بمحاضري التربية.

وذكر مراسل شفق نيوز؛ ان العشرات من الخريجين تظاهروا أمام مبنى محافظة ديالى وقطعوا شارع الدوائر الرئيسي وسط بعقوبة للمطالبة بعقود تعيين وتخصيص درجات وظيفية.

ودعا المتظاهرون الى شمولهم بدرجات العقود التي خصصها مجلس النواب والبالغة 1000 درجة كأولوية ومن ثم شمولهم بعقود أخرى من فائض ارتفاع أسعار النفط  والوفرة المالية.

وانتقد المتظاهرون تجاهل مطالبهم من قبل البرلمان والحكومة بالرغم من الضغوطات والاعتصامات المفتوحة التي نظموها مهددين بالتصعيد وتوسيع دائرة التظاهرات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وشهدت مدينة بعقوبة عدة تظاهرات للخريجيين غير التربويين خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن الأزمات المالية وانعدام التخصيصات والفائض الوظيفي حال دون تنفيذ مطالبهم.

related

محتجون يتظاهرون ويقطعون طريقاً في محافظة ديالى

Date: 2020-09-06 08:35:24
محتجون يتظاهرون ويقطعون طريقاً في محافظة ديالى

ديالى.. اعادة فتح طريق اغلقها معتصمون بعد تلقي تطمينات محلية

Date: 2020-09-06 11:48:06
ديالى.. اعادة فتح طريق اغلقها معتصمون بعد تلقي تطمينات محلية