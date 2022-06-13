في ديالى.. الأطباء البيطريون يطالبون بتطبيق قانون معطل منذ 33 عاماً

شفق نيوز/ نظم الأطباء البيطريون في ديالى، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية في بعقوبة للمطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي البيطري المعطل منذ اكثر من ثلاثة عقود، بعد اقراره من قبل البرلمان العراقي العام الماضي.

وقال نقيب الأطباء البيطريين في ديالى، محمود فرحان الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن نقابته وبمشاركة المستشفى البيطري والكوادر البيطرية نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية تطالب بتنفيذ قانون التدرج الطبي البيطري.

واوضح، ان قانون التدرج الطبي البيطري أقرّ عام 1980 وعمل به لغاية 1988 ثم تم تعطيله، مضيفا "وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومطالب الكوادر البيطرية أعاد البرلمان العراقي إقرار القانون في اذار عام 2021، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع منذ اذار من العام الماضي".

وتابع "القانون ينص على تعيين الأطباء البيطريين بعد تخرجهم بصفة طبيب مقيم ومن ثم يعينوا على الملاك الدائم فيما بعد حسب الحاجة".

وعزا الشمري كثرة وتصاعد الامراض الوبائية في ديالى وعموم المحافظات الى "نقص كوادر الأطباء البيطريين وتعطيل قانون التدرج الطبي الى جانب قانون التقاعد الجديد الذي أحال الكثير من الأطباء البيطريين على التقاعد، مما ولد نقصا كبيرا في الكوادر البيطرية وصعوبة احتواء الامراض الوبائية".

وطالب الشمري، بالإسراع بتطبيق القانون انصافا لدور الكوادر البيطرية التي تعد المصد الأول للامراض الوبائية واسناد دائرة الصحة في مواجهة ومعالجة الامراض ذات المنشأ الحيواني.