في ديالى.. الكهرباء "تنهار" مجدداً رغم إمدادات الخط الإيراني

شفق نيوز/ شكا سكان محافظة ديالى، يوم الخميس، من تردي التيار الكهربائي مجدداً رغم إمدادات الخط الإيراني المستمرة.

وقال مسؤول في مديرية التوزيع والسيطرة الكهربائية في ديالى، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز "رغم إمدادات الخط الإيراني البالغة 550 ميغاواط عبر خطيّ سربيل زهاب وميرساد، إلا أن قلة إمدادات المنظومة الوطنية تسببت بتناقص معدلات التجهيز اليومي من 15 ساعة إلى 8 ساعات فقط".

وبين أن "امدادات الخط الإيراني تم تحويلها إلى المنظومة الوطنية لتعويض النقص الحاصل بالتجهيز في عموم المحافظات ما زاد ساعات القطع في ديالى".

وأضاف أن "امدادات الغاز الإيراني لمحطات التوليد العراقية تناقص بنسبة 70% بسبب أعمال الصيانة في الجانب الإيراني ما اثر سلبا على عمل المحطات الكهربائية العراقية".

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط ميرساد (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط.

وأقدم الجانب الإيراني على قطع خط الطاقة ديالى - ميرساد لشهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير الماضيين بسبب حاجة الجانب الإيراني للكهرباء وعدم وجود فائض لتصديره الى العراق,فيما أعاد الجانب الايراني الخط الى الخدمة مجددا قبل نحو أسبوع.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ ربطه بعد سقوط النظام السابق وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.