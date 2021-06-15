في ديالى .. احتجاجات واعتصامات تطالب بإلغاء إعفاء مسؤول تربوي

شفق نيوز/ تظاهر المئات من اهالي جلولاء اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرار وزير التربية بإعفاء مدير قسم جلولاء واستبداله بشخص آخر معتبرين قرار الإعفاء سياسيا بحتا.

وقال هيلل الكروي احد منظمي التظاهرات لوكالة شفق نيوز، ان المئات من العشائر والاكاديميين والمثقفين تظاهروا اليوم امام مبنى قسم تربية جلولاء ونصبوا خيام اعتصام احتجاجا على قرار"سياسي" بحت بإعفاء مدير تربية جلولاء (احمد كريم فليح) واستبداله بمديرة اخرى تابعة لجهة سياسية .

واكد الكروي ان اهالي جلولاء يعتبرون قرار الاعفاء سياسيا بحتا مطالبين بالوقت ذاته محافظ ديالى ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء قرار الاعفاء واعادة مدير تربية جلولاء الى منصبه لما اثبته من كفاءة ومهنية في القطاع التربوي وما تتطلبه المصلحة التربوية العامة.

واضاف" ان خيام الاعتصام لن ترفع الا بالاستجابة لمطالب المتظاهرين واعادة مدير التربية الى منصبه)

الى ذلك اكد مصدر سياسي مطلع ان نزاعا سياسيا وانتخابيا اشتد بين كتلة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف العزم السنيين في ديالى وصلاح الدين وعموم المحافظات السنية وامتد الصراع الى سباق للهيمنة على الدوائر الخدمية والحكومية وسط اعتراضات وغضب شعبي واسع.