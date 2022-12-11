في خانقين.. 75 مولدة اهلية محرومة من الوقود المدعوم والمحافظة توضح

شفق نيوز/ وجهت ادارة قضاء خانقين في ديالى، يوم الاحد، نداء استغاثة للجهات المعنية لـ"إنقاذ" القضاء من تفاقم ازمة الكهرباء بسبب حرمان عشرات المولدات الاهلية من الوقود، فيما أوضحت الحكومة المحلية للمحافظة سبب ذلك.

وقال قائممقام خانقين وكالة، احمد ثامر الزركوشي، لوكالة شفق نيوز، ان "75 مولدة أهلية محرومة من الوقود (الكاز) لعدم شمولها بالحصص المدعومة رغم مطالب أهلها المستمرة منذ سنوات واستحصال موافقة المحافظة".

واشار الى ان "هذا الامر يتزامن مع قرار منع بيع (الكاز) خارج المنافذ الرسمية ما يهدد بتوقف 75 مولدة في القضاء وتحول القضاء الى ظلام دامس".

واضاف الزركوشي ان "تردي تجهيز التيار الكهربائي والظروف المناخية يتطلب معالجات عاجلة لاهالي خانقين من قبل الجهات المختصة اسوة بالوحدات الادارية الاخرى وعموم المولدات الاهلية في محافظة ديالى".

من جانبه، اوضح مدير اعلام محافظة ديالى، ياسر بدر البياتي، لوكالة شفق نيوز، ان "اصحاب المولدات المحرومة من الوقود المدعوم لا يمتلكون إجازات رسمية، والموضوع يعود الى دائرة المنتجات النفطية"، مشيرا الى ان "المحافظة منحت موافقات لتجهيز المولدات الاهلية بالوقود".

واكد البياتي ان "مجلس الوزراء السابق أطلق ترويج منح الاجازات للمولدات الاهلية في عموم البلاد وتم تشكيل لجان رئيسية في المحافظات ولجان فرعية في الوحدات الادارية لإحصاء المولدات الاهلية الموجودة والتي لا تلك إجازات عمل والتي لا تتسلم الوقود المدعوم".

ويؤكد عدد من سكان خانقين، ان أكثر من 25 قرية تعاني من أزمة كهرباء غير مسبوقة ما وضع أكثر من 20 ألف نسمة تحت رحمة المولدات الاهلية، مطالبين الجهات المعنية بإنقاذهم ووضع حلول إنسانية، أسوة بباقي مناطق المحافظة وضمان انسيابية التيار الكهربائي، مؤكدين بأنهم تخلوا عن الخدمات وهم يطالبون بتوفير الكهرباء فقط.