في خانقين.. حريق "غامض" يخلف خسائر بمئات الملايين من الدنانير

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، باندلاع حريق "غامض" في مركز تجميل وقاعة مناسبات في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحريق اندلع في مركز تجميل للسيدات وقاعة مناسبات في منطقة (باشا كوبري) بقضاء خانقين، وتسبب بخسائر تجاوزت 300 مليون دينار بحسب التقديرات الأولية".

واضاف ان "الحريق تم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقاً بالحادث لكشف اسباب الحريق الغامض".

وتتعرض الأسواق والاماكن التجارية في ديالى بين الحين والاخر الى حرائق تعود لعوارض فنية واسباب اخرى.