في خانقين وصلاح الدين.. مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادثيّ سير

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين وديالى، يوم السبت بمصرع وإصابة عشرة أشخاص بحادثي سير في المحافظتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة وشاب لقيا مصرعهما وأصيب أربعة اخرين بتصادم عجلات مع دراجتين ناريتين في قرية الفرسان في أطراف مدينة تكريت".

وبين أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى تكريت لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثتان إلى دائرة الطب العدلي".

فيما أوح مصدر أمني في ديالى، لوكالة شفق نيوز، أن "عائلة مكونة من أربعة أفراد أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم عجلات على طريق حمرين - خانقين ٦٠ كم شمال شرق بعقوبة".

وبين ان "العائلة كانت متجهة للاحتفال بعيد نوروز في خانقين"، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفى جلولاء لتلقي العلاجات اللازمة.

وتشهد محافظات عدة حوادث سير مستمرة لأسباب متعددة أبرزها إهمال قواعد السلامة أو رداءة منظومة الطرق.