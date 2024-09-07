"في حفل زفاف".. اطلاق ناري عشوائي يصيب طفلا في قضاء بيجي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، ان طفل اصيب بجروح خطيرة اثر تلقيه طلقة نارية بسبب حفل زفاف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلا صغيرا اصيب بجروح خطيرة وهو بعمر 8 سنوات عندما كان يشارك بحفل زفاف مع عائلته وسط قضاء بيجي حيث عندما وصل اهل العريس لمنزلهم باشروا بإطلاق سيل من الرصاص من اسلحة مختلفة وأصيب الطفل في طلقة برأسه ادت إلى نزيف حاد".

وأضاف المصدر أن "الطفل نقل المستشفى لتلقي العلاج وحالته حرجة بسبب شدة الاصابة في الرأس".