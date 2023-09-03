في حصيلة "استثنائية".. صحة كربلاء تحصي مراجعي زيارة الأربعين

شفق نيوز/ فصّلت دائرة صحة كربلاء، يوم الأحد، خطة الطوارئ الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، وفيما أعلنت تجاوز عدد المراجعين التي وصفته بالاستثنائي للمؤسسات والمفارز الطبية أكثر من 5 ملايين شخص، كشفت عن نقل نحو 4 آلاف حالة بواسطة الإسعاف الفوري، إلى جانب إجراء أكثر من 800 عملية جراحية، وأكثر من 5 آلاف فحص لمختلف العناوين، منذ بدء الزيارة ولغاية اليوم.

وقال المتحدث باسم الدائرة، الدكتور أنور حميد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة كربلاء أعدت خطة طوارئ خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، ودخلت هذه الخطة حيّز التنفيذ منذ 5 صفر، وتتضمن جانب (علاجي، وقائي، توعوي، وإخلاء طبي".

وعن الجانب العلاجي، أوضح الخفاجي، أن "هذا الجانب يتمثل بفتح 43 مفرزة طبية موزّعة داخل المدينة وعلى الطرق الخارجية لمدينة كربلاء"، لافتاً إلى أن "بعضها يحتوي على ردهات طوارئ، ومجهّزة بأجهزة طبية، وكادر طبي وصحي متخصص، يعمل طيلة فترة الزيارة على نظام 24 ساعة".

وأضاف، "أيضاً توجد في مداخل هذه المفارز أكثر من 100 عجلة إسعاف موزّعة على محاور المدينة الثلاثة، لإنقاذ الحالات الحرجة من الزائرين إلى المستشفيات الحكومية، وحسب الرقعة الجغرافية، إلى جانب أكثر من 55 فرقة صحية مهمتها مراقبة سلامة مياه الشرب، والأغذية المقدمة للزائرين في المواكب الحسينية".

وتابع الخفاجي، "كذلك هناك أكثر من 60 فرقة للاستجابة السريعة لإنقاذ الحياة، ويحمل أعضاء هذه الفرقة حقيبة إسعاف فوري وينتشرون داخل المدينة لتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول سيارات الإسعاف، فضلاً عن وجود إسناد طبي من وزارة الصحة".

وفيما يتعلق بتفاصيل هذا الإسناد، أشار إلى أن "دوائر الصحة في المحافظات في (الرصافة ومدينة الطب والبصرة وميسان والديوانية والمثنى)، فتحوا مفارز طبية في مدن الزائرين التابعة للعتبات المقدسة، وهناك إسناد طبي من طبابتي الحشد الشعبي والجيش، إلى جانب الهلال الأحمر والمفارز الأهلية والعتبات المقدسة".

وكشف الخفاجي، أن "عدد المراجعين منذ بدء الزيارة لغاية اليوم وصل إلى أكثر من 5928843 ملايين مراجع، موزعين على المؤسسات والمفارز الطبية التي ذُكرت آنفاً، وكذلك تم الحصول على أكثر من 4269 قنينة دم، بالإضافة إلى 3954 حالة تم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف الفوري، وإجراء 840 عملية جراحية متنوعة خلال فترة الإنذار، و52537 فحصاً مختبرياً، وكذلك فحوصات الأشعة والمفراس والسونار لمختلف العناوين".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة أصدرت توجيهات خاصة بالسيطرة على الأمراض الانتقالية والحد من انتشارها، وهذه تُنفذ على شكل رسائل صحية تُوزّع على المواطنين والمواكب الحسينية والزائرين، للتوعية عن كيفية السيطرة على الأمراض الانتقالية والحد من انتشارها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الزائرين".