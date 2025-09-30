في حالة نادرة.. كركوك تشهد ولادة مبكرة لـ"توأم ثلاثي"

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الثلاثاء، نجاح عملية قيصرية طارئة لحالة توأم ثلاثي نادر في مستشفى كركوك التعليمي، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي.

وقال مدير عام صحة كركوك، ارجان رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأم دخلت صالة الولادة وهي في الأسبوع الثلاثين من الحمل وتعاني من تقلصات رحمية مبكرة، وتمت العملية بنجاح، حيث تم إدخال الأطفال إلى وحدة الخدج وهم الآن بصحة جيدة".

من جانبها، أشارت الأخصائية الدكتورة رؤيا قدري الخطيب، المشرفة على العملية، إلى تسجيل "حالة ولادة بكري" بعملية قيصرية طارئة لأم حامل بتوأم ثلاثي (2 إناث وذكر واحد) في الأسبوع الثلاثين من الحمل، مؤكدة أن "هذه العملية تعتبر نادرة الحدوث وتتطلب متابعة دقيقة لضمان سلامة الأم والأطفال".

وبحسب الخطيب، فإن "الولادة المبكرة للتوأم الثلاثي تحمل مخاطر صحية عدة، أبرزها انخفاض الوزن عند الولادة وصعوبة التنفس، الأمر الذي يجعل وجود الأطفال في وحدة الخدج ضرورياً لمتابعتهم وعلاج أي مضاعفات محتملة.

وتعد حالات التوأم الثلاثي من الحالات النادرة طبياً، وتحتاج إلى فرق طبية متخصصة ومتابعة مستمرة قبل وبعد الولادة لضمان صحة الأم والأطفال، ويعتبر نجاح هذه العملية مثالاً على قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات المعقدة والطارئة بكفاءة عالية.