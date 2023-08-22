في حالة نادرة الحدوث .. ولادة طفل داخل قاعة امتحانية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ولادة طفل داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة في العاصمة بغداد أثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد على موقع (X) واطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "وزارة التربية تُبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته، مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت انسانياً من مدير للتربية المديرية والاشراف وادارة المركز الامتحاني بتقديم المساعدة وتسهيل الولادة".