في حالة جوية نادرة .. تساقط الثلوج في محافظتين عراقيتين (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظتا كركوك والانبار،ومنذ ساعات الصباح الاولى، تساقط الثلوج في حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

وقال أحد سكان محافظة كركوك ويدعى جنكيز عامر لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت تساقط كميات متوسطة من الثلوج في مركز المحافظة وهذا الأمر لم يسجل منذ عشرات السنوات".

وأكد أن" تساقط الثلوج استمر لساعات ولكنه توقف بعد ذلك، وغطى اجزاءً من مركز المحافظة واكتست الشوارع والسيارات بطبقة بيضاء من الثلوج".

وتابع أن "مركز كركوك لم يشهد هكذا منظر الى جانب الأجزاء الشمالية التي سجلت هي الأخرى تساقط الثلوج".

وقال اخر ويدعى كارزان غريب لوكالة شفق نيوز، إن "هطول الثلوج في كركوك أمر لم يحدث منذ عشرات السنوات على الرغم من كون كركوك محاذية لاجواء اقليم كوردستان العراق، ولكن دائما النصيب الأعلى من الثلوج يكون في الأماكن الجبلية في موسم الشتاء".

وأكد أن "تساقط الثلوج يضيف جمالية لفصل الشتاء ويعطي لوحة ربانية جميلة لهذا الزائر الذي يطل على اهالي كركوك كل عقود من الزمن او اكثر، حيث سجلت كركوك في العام 2014 تساقط كميات كبيرة من الثلوج غطت مساحات كثيرة من كركوك".

وأكد أن"هذه الأجواء لا تتكر والثلوج لن تسقط مرة ثانية في الفترة القريبة، فهو زائر خفيف الظل ومرحب به، والجميع ينتظر زيارته لغرض التقاط الصور في شوارع المدينة التي طال انتظار الثلوج لها".

وفي السياق قال أحد سكان قضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك) ويدعى حسان العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "مركز القضاء والقرى المحيطة بها سجلت تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ ساعات الفجر وحتى الصباح، وغطت الثلوج الشوارع والمزارع في مشهد لم يسجل منذ سنوات في قضاء الحويجة ونواحيها".

وشهدت محافظة الانبار هي الاخرى وتحديدا في مدينة القائم الحدودية المحاذية لسوريا تساقط الثلوج.

هذا وكانت الهيئة العامة للانواء الجوية في العراق قد توقعت قبل تدني درجات الحرارة وتساقط الثلوج في عدة محافظات اضافة الى اقليم كوردستان اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري ولغاية منتصفه.