في حادث مروّع.. مصرع وإصابة 13 شخصاً بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى بمصرع وإصابة 13 شخصاً يوم الاربعاء في حادث انقلاب سيارة في اطراف قضاء بلدروز على بعد 30 كم شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نجم عن انفجار اطار لباص صغير (كيا) بداخله 13 شخصا اغلبهم اقارب على طريق ناحية كنعا- - بلدروز شرق بعقوبة.

واضاف المصدر أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح جراء الحادث.

وأشار إلى أن "السلطات الامنية فتحت تحقيقا في الحادث فيما تم نقل القتلى والمصابين الى المستشفى"، لافتا الى ان "اصابات بعض الجرحى بليغة".

وتشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة بسبب تهالك منظومة الطرق او عدم الالتزام بقواعد السير المرورية الى جانب الاهمال.