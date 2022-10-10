في حادث مروع.. مصرع وإصابة 11 شخصاً أثناء توجههم إلى مرقد ديني في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الاثنين، بمصرع تسعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين من أهالي المحافظة بحادث سير في بمحافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة نوع (ستاريكس - باص صغير) يقل 11 شخصاً بالإضافة إلى السائق توجهوا فجر اليوم من ذي قار إلى زيارة مرقد السيدة شريفة بنت الحسن في محافظة بابل، إلا أن أحد إطارات السيارة انفجر ما أدى إلى انقلابها على الطريق الدولي السريع ضمن حدود بابل".

وبين أن "سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث لتجد اثنين فقط من الركاب ما زالوا على قيد الحياة وتم نقلهما إلى المستشفى فيما لقي المتبقون مصرعهم".