في حادثين منفصلين.. عمليتا إنتحار لامرأتين تجهز على واحدة وإنقاذ الأخرى في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بتسجيل حالتي انتحار لامرأتين في حادثين منفصلين وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "امرأتين اقدمتا على الانتحار حرقاً داخل منزليهما في منطقة حي الكرامة بحادثين منفصلين"، لافتا إلى ان "حادثي الانتحار تسبب بوفاة إحداهن، فيما تعاني الآخرى من جروح بليغة في جسدها".

وتابع المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادثين تشير الى خلافات كبيرة مع أزواجهن، أجبرتهم على الانتحار".