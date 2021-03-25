في حادثين مروّعين.. "طريق الموت" يبتلع 5 أشخاص بين كركوك وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمصرع 5 أشخاص في حادثين مروعين، يوم الخميس، على "طريق الموت" بين محافظتي كركوك وديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن حادث سير وقع على طريق كركوك- ديالى على مقربة من حدود صلاح الدين وتسبب بمصرع زوجة وابنة استاذ جامعي في كلية الرافدين الجامعة – التربية الرياضية اثناء عودتهم من كركوك.

وفي حادث آخر، قال المصدر إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث اصطدام مركبتهم مع مركبة كبيرة في اطراف قضاء طوزخرماتو على طريق ديالى – كركوك والمار في طوزخرماتو.

واضاف المصدر أن "جثث الضحايا تم نقلها الى المستشفيات القريبة من الحادثين".

ويطلق على طريق ديالى- كركوك "طريق الموت" لكثرة حوادثه المرورية المميتة والذي يتصدر اعداد الضحايا على مر الاعوام الماضية بسبب شدة تضرره وعدم صلاحيته لسير العجلات وإهمال عمليات الصيانة والاعمار على مر الفترات الماضية.