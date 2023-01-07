في جولة شفق نيوز ..السندباد على شط العرب والخليج يعيد اكتشاف البصرة مجدداً (صور)

شفق نيوز/ مع انطلاق بطولة خليجي 25 وفي اليوم الثاني لمبارياتها، تشهد محافظة البصرة واقعاً مغايراً في ظل جو احتفالي غير مسبوق لسكانها والوافدين إليها من بقية محافظات العراق، والزائرين العرب الذين يحضرون البطولة التي تقام بعد غياب أكثر من أربعة عقود عن البلاد.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز في أرجاء مدينة البصرة، ووثقت حياة الناس في ظل أجواء خليجي (25) وكيفية تفاعلهم مع الحدث الأبرز في العراق، وفرحتهم بانطلاقة البطولة التي شهدت ثناءً واسعاً وابهاراً لم يكن متوقعا.

وعلى ضفاف شط العرب يقف السندباد "ايقونة" البطولة وتعويذتها، بينما تجلس عدد من النسوة يشاهدن المناظر الخلابة، فيما يقف رجل تبدو ملامحه خليجية على ضفة الشط أيضاً ليأخذ صورة تذكارية، ربما ستبقى، لأحفاده فيما بعد.

ووسط تخوف خليجي في البدء، وترحيب "بصري" بالوافدين، أعاد العرب اكتشاف البصرة مجدداً، فعبارة "عين غطى وعين فراش"، و"سكن مجاني" كانت حاضرة لتعكس كرم العراقيين في استقبال الضيوف، فيما أزاح هذا الكرم البصري تحديداً خوف "الوافدين من المشجعين الخليجيين"، حتى بات الكثير منهم يأتي بعجلته الخاصة لمشاهدة المباريات والبحث عن الأسواق الشعبية والرحلات النهرية في شط العرب.

ويبدو أن البطولة الخليجية كانت متنفساً لأهالي البصرة الذين وثقت كاميرا وكالتنا تفاعلهم مع الوافدين وحياتهم التي تغيرت تزامنا مع انطلاق هذه البطولة، ونسوا بعضا من متاعبها الكثيرة، ليعيشوا اجواءً غابت عنهم منذ عقود.