في جلسة طارئة.. مجلس الديوانية يسحب يد المحافظ بسبب "شبهات فساد" (تحديث)

شفق نيوز- الديوانية

صوّت مجلس محافظة الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، على سحب يد المحافظ عباس الزاملي على خلفية "شبهات فساد" مالي وإداري.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة الديوانية عقد جلسة طارئة مساء اليوم، وصوّت على قرار سحب يد المحافظ لمدة 30 يوماً وتكليف النائب الأول للمحافظ عماد الشبلي بإدارة المحافظة".

وبين أن "قرار سحب اليد جاء على خلفية عدد من الملفات الإدارية والخدمية التي تتعلق بأداء الحكومة المحلية وآلية إدارة بعض القطاعات الخدمية في المحافظة".

وأشار إلى أن "مجلس محافظة الديوانية حدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لاستجواب المحافظ عباس الزاملي".