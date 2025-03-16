في جلسة استثنائية.. مجلس بابل يصدر جملة قرارات ويلغي عقداً ويناقل أموالاً

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة بابل، مساء الأحد جلسة استثنائية برئاسة أسعد المسلماوي، وبحضور المحافظ عدنان فيحان وعدد من النواب واعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات وفي مقدمتها إلغاء عقد التشغيل المشترك لمستشفى الإمام الصادق لما يشوبه من شبهات فساد وهدر في المال العام.

بعد الاطلاع على التقارير المقدمة من قبل رئيس لجنة الصحة في المجلس، حسين الدهموشي، والتوصيات الصادرة عن النواب وأعضاء المجلس، تقرر بإجماع الحاضرين التصويت على إلغاء العقد ومطالبة وزارة الصحة بمناقلة أموال العقد إلى الميزانية التشغيلية لدائرة صحة بابل للنهوض بالواقع الصحي والخدمي في المحافظة.

وفي هذا السياق، أكد محمد المنصوري، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للملف، وبعد التحقق من وجود تجاوزات واضحة في العقد، مما يوجب اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حماية المال العام ومحاسبة المقصرين.

كما أقر المجلس رفع توصيات رسمية إلى رئيس الوزراء ووزارة الصحة لإلغاء عقد الشركة التركية الخاصة بالمستشفى التركي في بابل، نظرًا لما تشوبهُ من فساد على أن يتم تشكيل وفد رسمي من نواب المحافظة وأعضاء المجلس والمحافظ للقاء رئيس الوزراء ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.

إلى جانب ذلك، قرر المجلس تحويل ملف الخريجين إلى المحافظة لإتمام مباشرة الخريجين وتوزيعهم على الدوائر المعنية، في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات البطالة ودعم الكوادر الشبابية في بابل.