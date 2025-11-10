في ثلاث محافظات.. إنقاذ غريق واعتقال مزور وحملة ضد المتسولين

شفق نيوز- بابل/ ذي قار/ صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، عن إنقاذ شخص من الغرق بعد سقوطه داخل شط الحلة، فيما ألقت شرطة ذي قار القبض على مزور، واعتقلت القوات الأمنية بصلاح الدين عدداً من المتسولين.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دورية للنجدة وأثناء قيامها بواجبها الأمني في منطقة باب الحسين وسط مدينة الحلة، تمكنت من إنقاذ مواطن سقط من على الجسر في شط الحلة".

وبينت أن "أفراد الدورية سارعوا إلى التدخل الفوري دون تردد، وتمكنوا من إخراج المواطن من المياه بمهارة عالية، ليقدموا له الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

من جانبها، أعلنت شرطة محافظة ذي قار، عن القبض على متهم بجرائم تزوير وضبط اختام وأدوات ومواد متنوعة وأجهزة تستخدم في عمليات التزوير.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قسم شرطة قضاء الرفاعي ومكافحة إجرام ذي قار وقسم الاستخبارات وفوج الطوارئ الثاني، نصب كميناً محكماً لأحد المتهمين أثناء تردده على أحد الدور السكنية، وبموافقات قضائية تم إلقاء القبض عليه، وهو من إحدى المحافظات ويسكن دار شقيقته بقضاء الرفاعي".

ولفتت إلى أنه "خلال تفتيش الدار تم ضبط أختاماً لدوائر حكومية مختلفة عدد 12، ولوحات عجلات ودراجات عدد 10، وجهاز عمل أرقام ليزرية واحد، وسنويات عدد 10، إضافة إلى أوراق ووكالات ومكاتبات وواجهات للسيارات فارغة ومختومة وأصباغ مختلفة وأدوات أخرى تستخدم للتزوير".

وبينت أنه "تم كذلك ضبط مخازن سلاح كلاشنكوف عدد 5 مع 43 إطلاقة مع قنبلتين يدويتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً".

إلى ذلك تمكنت مفارز نجدة محافظة صلاح الدين، من إلقاء القبض على عدد من المتسولين خلال نشاطاتها الميدانية في مناطق المحافظة.

وقالت قيادة شرطة صلاح الدين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية النجدة تمكنت خلال جولاتها من القبض على عدد من المتسولين في الأماكن العامة والتقاطعات الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق السياقات الأصولية".