في ثلاث محافظات: مصرع 3 أشخاص بحادث سير وغرق ولصوص يسرقون امولا وذهباً

شفق نيوز/ شهدت ثلاث محافظات عراقية اليوم الاثنين، عدة حوادث راح ضحيتها ثلاثة أشخاص وسرقة اموال ومصوغات ذهبية.

ففي ديالى ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "منزلا تعرض للسرقة من قبل لصوص تسللوا إليه وسرقوا مبلغ مالي يقدر بمليون ونصف دينار ومصوغات ذهبية متنوعة تعود لصاحبة المنزل في منطقة الأسود بقضاء الخالص شمالي ديالى".

أما في الانبار؛ قضى شاب أثناء قيامه بالسباحة في أحد الأنهر بمدينة الفلوجة.

وأضاف المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن الحادث وقع تحت الجسر الثالث في المدينة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ من ابطال الشرطة النهرية تبحث عن الجثة.

اما في اقصى جنوبي العراق، أودى حادث سير بحياة شخصين على طريق بصرة - فاو في منطقة باب طويل.