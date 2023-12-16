في ثلاث محافظات عراقية.. الضباب يوقع 9 ضحايا بحوادث سير

شفق نيوز/ أفادت ثلاثة مصادر أمنية يوم السبت، بمصرع وإصابة 9 أشخاص نتيجة حوادث سير مروعة في محافظات ديالى وواسط وذي قار.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "عجلة صالون اصطدمت بعجلة حمل في الطريق العام بقضاء الصويرة شمالي محافظة واسط وتسبب الحادث بمصرع شخص على الفور، وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة".

وفي ذي قار، أخبر مصدر آخر، بأن "حادثاً وقع على الطريق العام في قضاء الفهود شرقي المحافظة بين عجلتين صالون وحمل، وتسبب بمصرع شخصين اثنين على الفور".

هذا ونقلت فرق الإسعاف الطبي المتوفين إلى الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لهم.

وفي ديالى، أشار مصدر محلي، إلى إصابة ثلاثة أشخاص جراء انقلاب شاحنة على سدة حمرين، نتيجة الضباب الكثيف.