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في ثلاث محافظات.. دجلة والفرات يبتلعان 9 ضحايا أغلبهم أطفال

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-02T14:34:20+0000
في ثلاث محافظات.. دجلة والفرات يبتلعان 9 ضحايا أغلبهم أطفال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، يوم الاثنين، بأن ستة أطفال قضوا غرقاً في محاولة انقاذ فتاة من الغرق في نهر الفرات، فيما ابتلع نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين شابين آخرين، وعثرت شرطة الديوانية على جثة شاب غرق قبل ثلاثة أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فتاة من منطقة النعيمية، جنوب قضاء الفلوجة، شرقي الأنبار، غرقت في نهر الفرات، وقفز بعض الأطفال المتواجدين بالقرب منها إلى النهر على أمل إنقاذها، ليتسبب ذلك بمصرع الطفلة واثنين من اخوتها، وثلاثة أطفال آخرين".

وأضاف المصدر أن "الشرطة النهرية عثرت على جثث بعض الضحايا، فيما تواصل البحث عن الآخرين".

وفي محافظة صلاح الدين، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "شابين يسكنان أطراف مدينة سامراء، جنوبي شرق تكريت، قضيا غرقاً في نهر دجلة خلال السباحة احتفالاً بعيد الفطر إلا انهما فقدا السيطرة ما أدى الى غرقهما".

وبين أن "الشرطة النهرية والأهالي يواصلون البحث عن جثتي الشابين اللتين جرفتهما المياه ولا يعلم بمكانهما حتى الآن".

كما أبلغ مصدر أمني في الديوانية، وكالة شفق نيوز، بأن الشرطة عثرت على جثة شاب توفي غرقا في شط الشامية بمحافظة الديوانية، مشيرا الى ان "الجثة وجدت طافية بعد ان فقد الشاب قبل ثلاثة ايام".

وتشهد المدن المطلة على الانهار والقريبة منها حوادث غرق بين الحين والاخر لاسباب متعددة ابرزها انعدام المسابح النموذجية واللجوء الى الأنهر والجداول أو ضعف المراقبة الاسرية على الصبية والمراهقين.

 

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