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في ثلاث محافظات .. تظاهرات تطلب باستحقاقات مالية وإغلاق لدائرة حكومية وطريق رئيس

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-18T08:29:35+0000
في ثلاث محافظات .. تظاهرات تطلب باستحقاقات مالية وإغلاق لدائرة حكومية وطريق رئيس

شفق نيوز /أغلق العشرات من موظفي النظافة في النجف، اليوم الثلاثاء، دائرة البلدية بعد "اتهام" المدير بـ"سرقة" مستحقاتهم، وفيما طالب متظاهرون من موظفي الداخلية والدفاع بإعادتهم للخدمة مجددا وارجاع مستحقاتهم المتأخرة، قطع طلبة محتجون في السليمانية الطريق الرئيس الرابط مع كركوك احتجاجا على عدم تسلم المنح الشهرية المخصصة لهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة النجف إن عمال النظافة وموظفي البلدية في المحافظة تظاهروا أمام الدائرة الخاصة بهم بسبب ما اعتبروه إهمالا من قبل مدير دائرة البلدية واتهامه بسرقة مستحقاتهم.

وأضاف المراسل ان الموقف تطور بعد ذلك حينما اغلق المتظاهرون الدائرة احتجاجا على اوضاعهم والمطالبة بتحقيق مطالبهم.

من جهة اخرى قال مراسل وكالة شفق نيوز في بغداد إن المئات من المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية والمفصولين و الفاحصين على وزارة الداخلية تجمعوا أمام بوابة وزارة المالية، وسط العاصمة، للمطالبة بصرف تخصيصاتهم المالية وشمولهم بالعودة في الأجهزة الأمنية".

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة السليمانية إن احتجاجات طلابية في محافظة السليمانية استمرت لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بصرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد .

وأضاف أن الطلاب تجمعوا منذ بداية الدوام أمام رئاسة جامعة السليمانية مقاطعين قاعات الدراسة احتجاجا على عدم استجابة الجهات الحكومية لمطالبهم والمتعلقة بصرف المنح الشهرية في وقتها المحدد وصرف المنح والعلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين.

وأضاف المراسل ايضا أن المحتجين رفعوا لافتات تؤكد على ضرورة منع تدخل الأحزاب في عمل الكليات والمعاهد، مبينا ان المحتجين قطعوا طريق السليمانية كركوك لليوم الثاني على التوالي فيما اشتكى عدد من سواق المركبات من قطع الطريق.

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