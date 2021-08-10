في ديالى وبغداد .. إحباط محاولة انتحار ثانية لامرأة والعثور على جثة فتاة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى الثلاثاء بأن شرطة النجدة التابعة لشرطة ديالى أنقذت امرأة حاولت الانتحار من اعلى الجسر الحديدي في بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة ثلاثينية أم لخمسة أطفال حاولت الانتحار من أعلى جسر الجمهورية وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأكد المصدر ان منتسب من النجدة استطاع إنقاذ المرأة قبل أن تقفز من اعلى الجسر الحديدي في بعقوبة.

وأحبطت شرطة نجدة ديالى أمس الاثنين محاولة انتحار فتاة عشرينية حاولت إلقاء نفسها من اعلى الجسر الحديدي في بعقوبة.

إلى ذلك قال مصدر آخر إن قوة امنية تعثر على جثة فتاة تبلغ من العمر ١٥ عاما مرمية بأحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد، مبينا أن الجثة بدت عليها آثار خنق بمنطقة الرقبة .

وتابع المصدر أن الجثة رفعت وتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها.