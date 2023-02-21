في ثاني حادث من نوعه خلال 72 .. مصرع وإصابة 5 أشخاص بإنهيار سقف منزل جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بانهيار منزل على ساكنيه شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سقف منزل سقط على أُسرة في ناحية اور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، مما أدى لمقتل امرأة على الفور وإصابة 4 آخرين بينهم 3 أطفال بجروح".

وبين المصدر، أن "تحقيقات الدفاع المدني بالحادث حول اسباب انهيار المنزل أثبتت وجود انفجار اسطوانة غاز داخل مطبخ المنزل مما أدى لانهيار سقف المنزل".

وهذا ثاني حادث من نوعه يقع جنوبي البلاد، فقد أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم السبت 18 من شهر شباط الجاري انتشال خمس جثث من أُسرة واحدة من تحت أنقاض سقف منزل منهار في حي الوحدة ضمن محافظة الديوانية.