في ثاني حادث على طريق الموت خلال ساعات.. مصرع 3 وإصابة 13 آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مصرع وإصابة 16 مدنيا على طريق الموت بين ديالى وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"أن 3 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرين بحادث سير على طريق بغداد-كركوك قرب معسكر اشرف في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وبين أن سبب الحادث تصادم باص صغير مع مركبة أخرى مشيرا إلى نقل الضحايا للطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وكان مصدر أمني بمحافظة ديالى افاد اليوم الاثنين، بمصرع واصابة 7 مدنيين بحادث مروري على طريق ديالى-كركوك قرب ناحية العظيم.

ويطلق على طريق بغداد-كركوك تسمية (طريق الموت) لكثرة حوادثه المميتة بسبب الإهمال العمراني للطريق وتضرره بشكل كبير إلى جانب الزخم الكبير وإهمال قواعد السلامة المرورية.