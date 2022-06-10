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في ثاني حادثة من نوعها .. طالبة تشنق نفسها في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-10T08:54:00+0000
في ثاني حادثة من نوعها .. طالبة تشنق نفسها في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الجمعة بانتحار فتاة شنقا داخل منزلها في أطراف بعقوبة في حادثة هي الثانية من نوعها تقع في محافظة ديالى خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتحر شاب في وقت سابق من اليوم شنقا جراء فشل دراسي في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طالبة من مواليد 2005 اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها في منطقة (دور الزراعة) ٦ كم شمال غرب مدينة بعقوبة لأسباب مازالت غامضة .

وأضاف المصدر، ان جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته.

وسجلت ديالى خلال النصف الأول من العام 2022 اكثر من 30 حالة ومحاولة انتحار في المحافظة.

ويعزو مختصون تصاعد حوادث الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الاسري الى جانب تعاطي المخدرات والادمان عليها.

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