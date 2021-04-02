في ثاني حادثة خلال أسبوع.. غرق شاب في نهر دجلة وسط الموصل

شفق نيوز/ لقى شاب مصرعه، يوم الجمعة، أثناء سباحته في نهر دجلة وسط الموصل.

وأبلغ مصدر في الشرطة المحلية وكالة شفق نيوز؛ أن شابا كان يسبح في النهر قرب منطقة حاوي الكنيسة بالجانب الايمن من مدينة الموصل تعرض للغرق.

واضاف المصدر؛ أن الشرطة النهرية هرعت إلى موقع الحادث للبحث عن جثة الشاب الغريق ومحاولة انتشالها.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال هذا الأسبوع، حيث غرق قبل خمسة ايام شاب لايتجاوز يبلغ من العمر 16 عاما بالقرب من منطقة يارمجة الواقعة بالجانب الأيسر ولم يُعثر على جثته حتى الآن.