في ثالث حالة خلال ساعات.. انتحار "طفلة متزوجة" وشاب ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار "طفلة متزوجة" وشاب، شنقاً، في ثالث حادثة تسجلها العاصمة خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة متزوجة من تولد 2011 أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق في سقف غرفتها ضمن قرية الذهب الأبيض في قضاء أبو غريب شمال غربي بغداد".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي بغداد أيضاً، أشار المصدر إلى أن "شاباً أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق في سقف غرفته داخل منزله ضمن قطاع 15 في مدينة الصدر شرقي العاصمة"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

وكان مصدر بالشرطة المحلية في بغداد، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بانتحار رجل بشنق نفسه ضمن منطقة عشوائيات الغزالية غربي بغداد.