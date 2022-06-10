في ثالث حادثة من نوعها خلال ساعات.. انتحار امرأة شنقا في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بانتحار امرأة شنقا في قضاء خانقين في ثالث حالة انتحار تسجلها محافظة ديالى اليوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن امرأة متزوجة وأم لطفلين اقدمت على الانتحار في منطقة (الحميدية )في قضاء خانقين لأسباب غامضة وسط ترجيحات بوجود مشاكل اجتماعية.

وأضاف المصدر؛ ان جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي في خانقين فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته"

وسجلت ديالى خلال النصف الأول من عام 2022 أكثر من 30 حالة ومحاولة انتحار في المحافظة منذ بدء العام الحالي.

ويعزو مختصون تصاعد حوادث الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الأسري الى جانب تعاطي المخدرات والادمان عليها.

وافاد مصدر امني في وقت سابق من يوم الجمعة بانتحار فتاة شنقا داخل منزلها في أطراف بعقوبة في حادثة هي الثانية من نوعها تقع في محافظة ديالى خلال الساعات القليلة الماضية.

كما انتحر شاب في وقت سابق من اليوم شنقا جراء فشل دراسي في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.