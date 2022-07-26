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في تموز.. جنوب العراق على موعد مع الأمطار 

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-26T15:02:02+0000
في تموز.. جنوب العراق على موعد مع الأمطار 

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار في عدد من المدن العراقية، فيما بين سبب ذلك.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "توقعات لتحول في اتجاه الرياح من شمالية غربية الى جنوبية شرقية بدءا من  مساء يوم غد الأربعاء ترتفع معها معدلات الرطوبة على مدن البصرة والعمارة والناصرية وتستمر ما بين 7 الى 9 ايام حسب مستجدات تحديثات الخرائط".

وأضاف أن "التوقعات تشير الى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على دولة الكويت والبصرة خلال يومي الجمعة والسبت، رغم ضعف العوامل الجوية ولكن المواقع لا تزال على ثباتها بوجود الحالة"، لافتا الى أن "طبيعة الأمطار عشوائية ولا تشمل عموم المناطق".

وأعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية اليوم الثلاثاء، عن دخول البلاد بحالة "جمرة القيظ" بدرجات حرارة مرتفعة بدءا من يوم غد وتستمر حتى الثلث الأول من شهر آب. 

وبينت أن "ارتفاع درجات الحرارة والدخول بحالة جمرة القيظ يدفع لخروج الزواحف والحشرات من الأرض"، مشيرة في ذات الوقت الى ان "المؤشرات الجوية لم تشير حتى اللحظة الى وجود عواصف ترابية".

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