في تموز.. العراق على موعد مع "جمرة القيظ" وأشد أيام الصيف "سخونة"

شفق نيوز/ أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأحد، بدء موسم "قيظ الصيف" من يوم غد الإثنين في العراق واستمراره الى الشهر المقبل.

وقال عطية في منشور له على حسابه في فيسبوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "شهر تموز (يوليو).. هو أحد أشهر الصيف اللاهبة، يمتاز بطول ساعات النهار وقصر ساعات الليل وتهب الرياح في اغلب ايامه من الاتجاه الشمالي الغربي وتكون لاهبة وجافة وتهدأ في نهاياته".

وأضاف، "يصادف يوم 6 يوليو/تموز، أن الارض ستكون في أبعد نقطة لها من الشمس (تسمى الأوج) بسبب مدارها البيضاوي"، موضحا أن "الحر والبرد ليس له علاقة بالقرب والبعد إنما زاوية ارتفاع الشمس وميلان الأرض في مدارها".

وتابع عطية، "في الصيف موسم القيظ (مربعانية القيظ) الذي يبدأ يوم غدٍ الإثنين في العراق والجزيرة العربية ويستمر حتى 10 آب (أغسطس) المقبل، ويتسم بالحر الشديد حتى الساعات المتأخرة من الليل، فضلاً عن أشعة الشمس الحارقة نهاراً وشدة هبوب رياح السموم الساخنة، ويتخلل ذلك فترة جمرة القيظ (الثلث الاخير) وهي أشد أيام الصيف حرارة في العراق والمنطقة وتمتاز بسكون الرياح وارتفاع الرطوبة جنوبا".

ونوه إلى أن "جمرة القيظ هي فترة من فترات موسم الصيف اللاهبة تستمر حوالي 13 يوما، تبدأ خلال الثلث الأخير من شهر تموز لغاية نهاية الثلث الأول من آب. وتمتاز بارتفاع درجة حرارة الأجواء وارتفاع درجة حرارة الجسم وسكون الرياح وارتفاع الرطوبة ليلا وظهور السحب المتوسطة وخروج الحشرات والزواحف بسبب ارتفاع حرارة الأرض وإنضاج الثمار المختلفة خصوصا الرطب، لذلك يطلق عليها محلياً (طباخات الرطب).