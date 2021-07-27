في تصعيد جديد.. متظاهرو خانقين يغلقون ثلاث دوائر حكومية

شفق نيوز/ أغلق متظاهرو خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الثلاثاء، ثلاث دوائر خدمية احتجاجا على سوء الخدمات وعدم تلبية مطالبهم.

ونقل متظاهرون في خانقين لوكالة شفق نيوز، انهم اغلقوا اليوم دوائر الكهرباء والماء والمجاري بسبب سوء الخدمات وعدم الإيفاء بوعود الحكومة المحلية وادارة خانقين حيال مطالبهم الخدمية المشروعة.

واكد المتظاهرون استمرار الاحتجاجات والتصعيد لحين تنفيذ مطالبهم وانصاف القضاء بالخدمات الأساسية وانهاء الحرمان والقصور الذي يتعرض له سكان خانقين.

كما طالب المتظاهرون على هامش التصعيد والتظاهرات بمعالجة مشاكل الوقود والازدحامات التي تشهدها المدينة على محطة الوقود الحكومية الوحيدة في القضاء بالرغم من كثافته السكانية والتوسع العمراني الذي تشهده خانقين متساءلين "لماذا تنتشر المحطات الاهلية في خانقين والمحطات الحكومية غائبة وتقتصر على محطة واحدة بسيطة المقومات وبطيئة التجهيز؟

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن قائممقام خانقين دلير حسن خلال التقى المتظاهرين ووعد باقالة مديري الماء والمجاري والكهرباء.

وتظاهر اهالي خانقين امس الاثنين واغلقوا طريق المنذرية المؤدي الى ايران واستمر الاغلاق الى ساعات متأخرة من ليلة امس احتجاجا على تجاهل مطالبهم الخدمية وتفاقم أزمة الكهرباء وماء الشرب.