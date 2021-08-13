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في "آب اللهاب".. العراق على موعد مع كتلة هوائية تقلب درجات الحرارة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-13T10:18:37+0000
في "آب اللهاب".. العراق على موعد مع كتلة هوائية تقلب درجات الحرارة

شفق نيوز / رجح الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، أن تشهد البلاد تراجعاً تدريجياً للأجواء الحارة بدءاً من يوم غد السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن "الأجواء الحارة في البلاد ستبدأ بالتراجع من يوم غدٍ السبت بشكل تدريجي وهبوط طفيف في تسجيل درجات الحرارة"، لافتاً إلى أن "من يوم الأحد حتى الخميس من الأسبوع المقبل، قد تتأثر البلاد وتعيش تحت كتله هوائية معتدلة مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة ببعض الأماكن تؤدي إلى انخفاض ملحوظ وملموس بدرجات الحرارة".

وتوقع الراصد الجوي أن "تسجل أدنى أعلى درجة حرارة عظمى في الجنوب بمدن البصرة وميسان حول (45) مئوية، ونحو (43) مئوية في مدن المثنى والفرات الأوسط، وما بين (41 و 42) مئوية في مدن الوسط بغداد والنجف وصلاح الدين والرمادي، وأقل من ذلك في المناطق الشمالية".

وخلص الزيادي، إلى القول "ستكون الأجواء شبه صيفية اعتيادية تميل إلى الاعتدال نهاراً ولطيفة آخر الليل، مما نشعر بأجواء أفضل الأسبوع المقبل".

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