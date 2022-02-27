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في بغداد ونينوى.. مراهقة تنهي حياتها شنقاً ومصرع شاب بحادث سير

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-27T11:05:57+0000
في بغداد ونينوى.. مراهقة تنهي حياتها شنقاً ومصرع شاب بحادث سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم الاحد، بانتحار فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً لأسباب ما زالت مجهولة، فيما لقي رجل مصرعه متأثرا بجروح اصيب بها بحادث سير في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الفتاة (أ. ح) تولد ٢٠٠٦، اقدمت على الانتحار شنقاً مستخدمة حجابها كمشنقة، داخل منزلها المقابل لنادي الصناعة الرياضي في منطقة كمب سارة وسط العاصمة بغداد، لأسباب ما زالت مجهولة".

واشار الى ان "قوة امنية قامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة سبب الانتحار".

من جانب اخر، أبلغ مصدر امني في محافظة نينوى، وكالة شفق نيوز بـ"مصرع مدني في الثلاثينات من عمره متأثراً بجروح اصيب بها جراء حادث سير تعرض له في الاسبوع الماضي على طريق موصل - بغداد بالقرب من ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل".

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