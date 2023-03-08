في بغداد وذي قار.. انتحار منتسب امني وأحكام بالإعدام والسجن بحق إرهابيين ومجرمين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاربعاء، بإقدام منتسب أمني على الانتحار لأسباب ما زالت مجهولة، فيما أصدرت محكمة بذي قار أحكاماً قضائية بالإعدام والسجن على مدانين بالإرهاب وجرائم جنائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضاً منسوباً الى مديرية شرطة الكهرباء فوج طوارئ الوسطى، انتحر بإطلاق النار على نفسه اثناء الواجب داخل مقر عمله في منطقة معسكر الرشيد وسط بغداد".

وبين ان "أسباب الانتحار ما زالت غير معروفة، وقد تم نقل جثته الى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

وفي سياق مغاير، أبلغ مصدر في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بأن "محاكم الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية اصدرت احكاما قضائية متعددة، بينها ثلاثة أحكام بالإعدام واثنان بالسجن المؤبد بحق ارهابيين تم ادانتهم بقضايا قتل مواطنين وتفجير عجلات مفخخة في مناطق متفرقة من وسط البلاد وغربها".

واضاف المصدر، "كما اصدرت المحكمة حكما بسجن موظف حكومي بالسجن 7 سنوات، بعدما تمت ادانته بارتكاب جريمة قتل وسط الناصرية".

وتابع المصدر، ان "الاحكام صدرت استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".