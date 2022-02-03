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في بغداد وديالى.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثي سير منفصلين

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-03T19:33:14+0000
في بغداد وديالى.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثي سير منفصلين

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، مساء الخميس، بمصرع وإصابة ثمانية أشخاص، إثر حادثي سير منفصلين في العاصمة بغداد، ومحافظة ديالى.  

وأبلغ أحد المصدرين، وكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام لعدد من العجلات بالقرب من مدخل معسكر الرشيد ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد، أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجورح متفاوتة".

فيما ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "شخصاً لقي مصرعه فيما أصيب آخر بجروح بليغة، جراء تصادم شاحنتين على طريق حمرين – مقدادية، شمال شرق بعقوبة ضمن محافظة ديالى.

وتشهد ديالى، حوادث سير مستمرة بسبب إهمال قواعد السلامة وتردي منظومة الطرق.

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