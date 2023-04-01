في بغداد وديالى.. إصابة واعتقال 10 أشخاص بحوادث متفرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص واعتقال ثلاثة آخرين، جراء مشاجرة ورصاصة طائشة في حادثين منفصلين، فيما أصيب أربعة منتسبين امنيين بحادث سير شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت لأسباب مجهولة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة، بين عدة أشخاص في منطقة حسينية المعامل شرقي العاصمة بغداد، أصيب خلالها شخصين اثنين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث واعتقلت ثلاثة أشخاص من طرفي المشاجرة".

وأشار إلى أن "شاباً تولد 1982 في منطقة المشتل شرقي بغداد أصيب برصاصة طائشة استقرت في الصدر وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج".

وفي ديالى، أبلغ مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "أربعة جنود اصيبوا بجروح متفاوتة أحدهم بحالة حرجة بعد انحراف مركبة تقلهم عن مسارها على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة".

واضاف ان "الجنود من محافظات أخرى وكانوا متجهين إلى مناطق سكناهم لقضاء إجازاتهم الدورية"، مشيرا إلى "إخلاء الجرحى إلى المستشفى فيما حضرت قوة امنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته".

ويطلق على طريق بغداد - كركوك "طريق الموت" لكثرة حوادثه المميتة التي تتصدر الاحصائيات المرورية في البلاد.