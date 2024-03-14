في بغداد .. إطلاق مشروع الدفع الالكتروني للطلبة (صور)

شفق نيوز/ انطلق، اليوم الخميس، (مشروع الدفع الالكتروني للطلاب) في ثانوية العقيدة للبنات في العاصمة بغداد بإشراف فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، و بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة التربية.

رئيس الفريق عمار منعم ،أكد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان المشروع يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي وخطوة مهمة نحو التحول الرقمي، والدفع الكترونيا، والتخلص تدريجيا من التعامل النقدي ورقيا.

وأشار الى المشروع سيشمل مستقبلا طلبة المدارس والجامعات والمعاهد كافة، وينفذ من عدة شركات مختصة بالدفع الالكتروني المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مؤكدا أن المشروع

سيتوسع ليشمل القطاع الخاص وجميع فئات وشرائح المجتمع

فيما قال مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز ان التوجه لإصدار البطاقة الالكترونية هو تعميم ذلك على الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس في خطوة للتحول والانتقال إلكتروني.

واضاف ان هناك ايضا مشروعا لأصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، وتكون التعامل والجباية الكترونيا، مبينا أن هناك توجها حكوميا آخر نحو أصحاب المطاعم وإلزامهم بالتعامل مع الدفع الإلكتروني