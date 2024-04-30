في بغداد.. شاب ينتحر وقطار البصرة يجهز على آخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن شاب أنهى حياته شنقا، فيما فقد آخر حياته دهسا بقطار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً مجهول الهوية لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل القطار القادم من محافظة البصرة باتجاه بغداد، وذلك ضمن حي الداوودي في منطقة المنصور.

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى انتحار طالب مدرسة تولد 2006 عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل منزله ضمن منطقة الدورة.

وبحسب المصدر، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاب يعاني من مشاكل عائلية.