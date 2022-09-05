في بغداد.. انتحار فتاة شابة ورجل بسبب اضطرابات نفسية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بانتحار فتاة شابة ورجل بسبب اضطرابات نفسية شمالي وشرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من تولد ١٩٩٦ طالبة بإحدى الكليات أنهت حياتها شنقاً بواسطة خمار (شال) ربطته بمروحة سقف المنزل داخل غرفتها في مدينة الشعب شمالي بغداد".

وأضاف أن "الفتاة وبحسب المعلومات الاولية تعاني من حالة نفسية".

وأشار المصدر إلى أن "رجلاً تولد ١٩٦٩ انتحر بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في قطاع ٧٨ بمدينة الصدر شرقي العاصمة، أيضاً بسبب اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية".