سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في بغداد.. انتحار فتاة شابة ورجل بسبب اضطرابات نفسية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-05T09:50:32+0000
في بغداد.. انتحار فتاة شابة ورجل بسبب اضطرابات نفسية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بانتحار فتاة شابة ورجل بسبب اضطرابات نفسية شمالي وشرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من تولد ١٩٩٦ طالبة بإحدى الكليات أنهت حياتها شنقاً بواسطة خمار (شال) ربطته بمروحة سقف المنزل داخل غرفتها في مدينة الشعب شمالي بغداد".

وأضاف أن "الفتاة وبحسب المعلومات الاولية تعاني من حالة نفسية".

وأشار المصدر إلى أن "رجلاً تولد ١٩٦٩ انتحر بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في قطاع ٧٨ بمدينة الصدر شرقي العاصمة، أيضاً بسبب اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية".

related

شاب وحداد ينهيان حياتهما حرقاً وشنقاً في بغداد

Date: 2022-01-31 04:36:46
شاب وحداد ينهيان حياتهما حرقاً وشنقاً في بغداد

بعد اجبارها للعودة إلى زوجها.. امرأة يافعة تنتحر بشنق نفسها في بغداد

Date: 2021-10-23 14:13:53
بعد اجبارها للعودة إلى زوجها.. امرأة يافعة تنتحر بشنق نفسها في بغداد

طفل ينتحر داخل منزله شمالي بغداد

Date: 2021-08-25 07:46:54
طفل ينتحر داخل منزله شمالي بغداد

منتسب أمني في مطار بغداد ينتحر شنقاً داخل منزله

Date: 2022-03-12 11:09:21
منتسب أمني في مطار بغداد ينتحر شنقاً داخل منزله

غفلة اب تنهي حياة طفلته في ديالى ولحظات بين موت وحياة فتاتين ببغداد

Date: 2022-05-05 17:35:52
غفلة اب تنهي حياة طفلته في ديالى ولحظات بين موت وحياة فتاتين ببغداد

انتحار شاب وفتاة داخل عجلة في بغداد

Date: 2019-05-28 22:23:32
انتحار شاب وفتاة داخل عجلة في بغداد

احباط محاولة انتحار جندي عراقي وسط بغداد

Date: 2022-02-12 11:46:28
احباط محاولة انتحار جندي عراقي وسط بغداد

الأم والشقيقة متورطتان.. فك لغز حادث انتحار غامض في بغداد

Date: 2021-06-19 19:38:54
الأم والشقيقة متورطتان.. فك لغز حادث انتحار غامض في بغداد